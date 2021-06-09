Тихановская в Конгрессе США призвала ввести санкции против основных предприятий Белоруссии

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время выступления в Конгрессе США призвала ввести санкции в отношении ведущих предприятий республики, в том числе "Беларуськалия" и Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

"Я настоятельно призываю Соединенные Штаты расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как "Беларуськалий" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них", - сказала она, выступая по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По мнению Тихановской, введение таких санкций может "стать толчком для начала транзита власти" в Белоруссии.

Бывшая кандидат в президенты также призвала США поднять тему ситуации в республике на саммитах Группы семи (G7), НАТО, США - ЕС и на встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, которые пройдут в ближайшие дни.

Сенатский комитет по иностранным делам провел слушания по Белоруссии с участием Тихановской в день отъезда Байдена в первую зарубежную поездку в качестве главы администрации США. Планируется, что хозяин Белого дома примет участие в саммите Группы семи в Великобритании. После этого хозяин Белого дома прибудет в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет встреча с Путиным в Женеве 16 июня.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.