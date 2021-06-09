Генсек ООН на саммите G7 призовет к прорыву в борьбе с пандемией и изменением климата

ООН, 9 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в четверг в Великобританию на саммит Группы семи (G7), где призовет сделать прорыв в борьбе с пандемией коронавируса нового типа и климатическими изменениями. Об этом на брифинге в среду сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь направится в четверг вечером в Соединенное Королевство, чтобы посетить саммит G7, который пройдет в Корнуолле, там он примет участие в ряде заседаний рабочих групп. Его основным посылом будет заявление о том, что нам необходим "квантовый скачок", чтобы ответить на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, а именно с пандемией COVID-19 и с климатическими изменениями", - сказал он.

Великобритания намерена провести саммит G7 в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи и главы Еврокомиссии, в нем примет участие председатель Евросовета Шарль Мишель.