Выборы президента в Монголии закрепили позиции правящей партии

В день выборов по всей Монголии в течение 15 часов постоянно работали избирательные участки. На фоне пандемии коронавируса власти приняли необходимые меры безопасности, обеспечив дезинфекцию мест голосования. Граждане страны во главе с монгольским лидером Халтмаагийн Баттулгой, завершающим свой президентский срок, пришли на участки в масках, проявив сознательность.

ПЕКИН, 9 июня. /ТАСС/. Общенациональные выборы президента Монголии в среду завершились убедительной победой кандидата от правящей Монгольской народной партии (МНП) Ухнаагийн Хурэлсуха, тем самым еще больше закрепив позиции этой политической организации. Согласно предварительным данным Генеральной избирательной комиссии, за него проголосовали примерно 70% избирателей.

Явка на выборах главы государства составила примерно 53%. Наибольшую политическую активность проявило старшее поколение, в то время как молодежь в возрасте от 20 до 34 лет показала довольно незначительный интерес к тому, кто одержит победу в борьбе за власть и будет руководить страной в течение ближайших шести лет.

Сам Баттулга, согласно новым положениям конституции, на этот раз не смог принять участие в выборах, сохранив тем не менее политические рычаги за командой управленцев, находящихся у власти.

Пандемия стала форс-мажорным обстоятельством, из-за которого были отменены предвыборные дебаты за день до голосования. К такому решению политики были вынуждены прийти после того, как один из кандидатов - Дангаасурэнгийн Энхбат - сообщил, что заразился коронавирусом.

Атмосфера в день выборов

Как сообщил корреспонденту ТАСС дипломатический источник в Улан-Баторе, выборы проходили очень оживленно, особенно под конец голосования. В целом все прошло гладко и без каких-либо крупных происшествий. Определенную позитивную роль в этом сыграл временный запрет на продажу алкоголя, действующий с 8 по 10 июня.

По данным агентства МОНЦАМЭ, на участках выборы освещали несколько десятков монгольских и иностранных журналистов. Власти страны пригласили в качестве наблюдателей представителей стран Евросоюза и посла США в Улан-Баторе Майкла Клечески. За ситуацией также следили около 40 представителей международных организаций.

Президентские выборы в Монголии начались в 07:00 по местному времени (02:00 мск) и завершились в 22:00 (17:00 мск). Как полагают представители монгольской оппозиции, победа представителя МНП ускорила процесс "превращения страны в однопартийное государство".