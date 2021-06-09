В США заявили, что Байден затронет тему "Северного потока - 2" на встрече с Меркель

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, как ожидается, обсудит тему газопровода "Северный поток - 2" на предстоящей встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на саммите Группы семи. Об этом заявил в среду журналистам помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан. Аудиотрансляция велась на сайте Белого дома.

"[Тема] газопровода "Северный поток - 2" будет подниматься в ходе разговора с германской стороной. Я не хотел бы говорить публично об этом вопросе. Они [ФРГ] понимают наши обеспокоенности, - сказал он. - Мы хотели бы обсудить с [германской стороной], что будет означать реализация проекта для энергетической безопасности в Европе и для Украины".

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Президент РФ Владимир Путин заявлял в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, что первая нитка газопровода уже уложена, а вторая может быть завершена в течение 1,5-2 месяцев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода, и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По свидетельству госсекретаря, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".