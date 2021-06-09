"Евротройка" призвала Иран отказаться от шагов, которые противоречат ядерной сделке

ВЕНА, 9 июня. /ТАСС/. Великобритания, Германия и Франция ("евротройка" участников иранской ядерной сделки) призывают Иран остановить шаги по развитию ядерной программы, которые противоречат его обязательствам в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Об этом говорится в заявлении, которое было распространено в среду информационным порталом правительства Великобритании.

В частности, "евротройка" на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявила об обеспокоенности принимаемыми с января 2021 года Ираном мерами по отклонению от его ядерных обязательств, которые несут необратимые последствия для ядерного потенциала Ирана и подрывают преимущества СВПД в вопросе нераспространения. "Мы призываем Иран остановить и отменить действия, противоречащие СВПД, воспользоваться дипломатической возможностью венских переговоров и вернуться к полному соблюдению его обязательств в СВПД", - сказано в заявлении.

Великобритания, Германия и Франция также обеспокоены ограничениями со стороны Ирана в отношении мониторинга МАГАТЭ на его ядерных объектах, потому что это препятствует уверенности международного сообщества в мирной деятельности Ирана.

"Евротройка" на этом фоне указала на важность венских переговоров по восстановлению СВПД. "Мы призываем Иран воспользоваться дипломатической возможностью для возвращения к полному соблюдению его обязательств в СВПД, чтобы восстановить преимущества СВПД для всех", - отметили в совместном заявлении Великобритания, Германия и Франция.

7 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран в настоящее время обогащает уран на уровне, близком к оружейному. На этом фоне в конце текущей недели, как ожидается, переговоры Ирана и международной "пятерки" в Вене по вопросу полного восстановления СВПД вступят в финальную стадию.