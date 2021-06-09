В США заявили, что Байден обсудит с Путиным недавние хакерские атаки

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают, что правительство России каким-либо образом причастно к недавним хакерским атакам с использованием вирусов-вымогателей, однако американский президент Джо Байден намерен затронуть эту тему на встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в среду журналистам помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан. Аудиотрансляция велась на сайте Белого дома.

Ему был задан вопрос о том, поднимет ли Байден тему хакерских атак на саммите. "Сто процентов", - ответил Салливан. "Президент поговорит с президентом Путиным относительно беспокоящих нас вопросов в этой сфере", - добавил он. "Мы не считаем, что правительство России стояло за недавними атаками с использованием вирусов-вымогателей, но мы считаем <...>, что Россия может и должна сделать шаги, чтобы принять меры против этого", - подчеркнул при этом помощник Байдена.

США в процессе переговоров с РФ решат, включать ли вопросы космоса и киберсферы в повестку по стратегической стабильности, заявил помощник Байдена.

"Будут ли дополнительные элементы из области космоса и киберсферы, а также других сфер добавлены к переговорам по стратегической стабильности, будет решаться по мере движения вперед", - сказал он, отвечая на вопрос о том, понимает ли Вашингтон под стратегической стабильностью лишь традиционную сферу ядерных вооружений или же трактует это понятие более широко. Однако, по словам Салливана, "отправной точкой для переговоров по стратегической стабильности должен быть очень сложный набор вопросов ядерного вооружения".