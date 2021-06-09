США надеются, что Путин и Байден вместе пообщаются с прессой в Женеве

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Американская администрация надеется, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи 16 июня в Женеве. Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Могу подтвердить, что у вас будет возможность задать вопросы президенту Байдену. И мы, безусловно, надеемся, что у вас также будет возможность задать вопросы президенту Путину. Как будет выглядеть этот формат, мы узнаем в следующие пару дней", - заявила официальный представитель американского лидера.

На просьбу уточнить, означают ли ее высказывания, что Москва и Вашингтон продолжают переговоры по данному вопросу, Псаки ответила: "Это все еще обсуждается".