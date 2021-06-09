Глава МИД Италии совершит 10 июня визит на Украину, где почтит память погибших в Донбассе

РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо совершит в четверг поездку на Украину. Как сообщила в среду пресс-служба итальянского внешнеполитического ведомства, в программе визита запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Вместе с Кулебой Ди Майо откроет бизнес-форум, посвященный экономическому партнерству Италии и Украины, а также возложит цветы в церкви Святого Михаила в Киеве в память о погибших в конфликте в Донбассе.