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Кризис на Украине

Глава МИД Италии совершит 10 июня визит на Украину, где почтит память погибших в Донбассе

В программе визита запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой

РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо совершит в четверг поездку на Украину. Как сообщила в среду пресс-служба итальянского внешнеполитического ведомства, в программе визита запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Вместе с Кулебой Ди Майо откроет бизнес-форум, посвященный экономическому партнерству Италии и Украины, а также возложит цветы в церкви Святого Михаила в Киеве в память о погибших в конфликте в Донбассе.

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