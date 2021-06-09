Байден прибыл в Великобританию для встречи с Джонсоном и участия в саммите G7

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден прибыл в среду в Великобританию, где в предстоящие дни проведет встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и примет участие в саммите Группы семи (G7). Борт хозяина Белого дома приземлился на авиабазе королевских ВВС Милденхолл, расположенной в английском графстве Саффолк.

Согласно кадрам, продемонстрированным в эфире британских телеканалов, Байдена у трапа встречали американские военнослужащие, которые несут службу на британской авиабазе. Поездка в Великобританию стала первым зарубежным визитом американского президента после вступления в должность 20 января.

10 июня у Байдена запланирована встреча с Джонсоном в графстве Корнуолл, стороны обсудят вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, борьбу с изменением климата и протокол по Северной Ирландии, заключенный Соединенным Королевством с Евросоюзом после выхода из состава объединения. Основной целью визита хозяина Белого дома в страну станет участие в саммите G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), который пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

13 июня Байден и его супруга Джилл будут приняты королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке. Затем в рамках европейского турне американский лидер направится в Брюссель, чтобы участвовать в саммите НАТО.