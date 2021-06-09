Байден заявил, что США полны решимости играть роль сильного лидера на мировой арене

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты полны решимости играть роль сильного лидера на международной арене. Об этом заявил на встрече с американскими военнослужащими в среду по прибытии в Великобританию президент США Джо Байден.

"Мы привержены тому, чтобы вести за собой с силой, - сказал глава администрации США, - защищая свои ценности и выполняя обязательства перед нашим народом". При этом он напомнил, что прибыл в Европу для участия в ряде саммитов, в том числе российско-американском. "Я еду на Группу семи, потом на министерскую встречу НАТО (очевидно, он имел в виду саммит - прим. ТАСС), а затем встречаться с господином [президентом России Владимиром] Путиным, дабы поставить его в известность о том, что я хочу, чтобы он знал", - сказал Байден.

"В каждой точке этого пути мы будем давать понять, что Соединенные Штаты вернулись и демократические страны мира объединяются, чтобы решать самые трудные задачи и вопросы, которые имеют наибольшее значение для нашего будущего", - добавил глава государства.

"Америка имеет больше возможностей для укрепления национальной безопасности и экономического процветания, если мы объединимся со странами-единомышленницами, - считает американский лидер. - Эти страны проливали кровь вместе с нами, защищая наши общие ценности". Он назвал "несравненную сеть альянсов и партнерств [США] ключом к американскому преимуществу в мире". "Они сделали мир безопаснее для всех нас", - добавил Байден.

По его версии, США "собираются отвечать на вызовы сегодняшнего дня <...> с позиции силы". "Наши союзы не были созданы путем принуждения и не поддерживаются путем угроз. Они основаны на демократических идеалах и общем видении будущего, где каждый голос имеет значение", - утверждал глава вашингтонской администрации.

Байден отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя американской администрации. Планируется, что он примет участие в саммите "Большой семерки" в Великобритании. После этого хозяин Белого дома вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Швейцарии.