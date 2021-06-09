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Байден заявил, что США хотят "стабильных и предсказуемых отношений" с Россией

Американский лидер заявил, что серьезно относится к ответственности США за обеспечение с РФ контроля над вооружениями

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией, но намерены отвечать на те шаги Москвы, которые считают недружественными. Об этом заявил на встрече с американскими военнослужащими в среду по прибытии в Великобританию президент США Джо Байден.

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"Я отправлюсь в Женеву, чтобы сесть за стол переговоров с человеком, с которым я раньше встречался, с президентом Владимиром Путиным. Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. Наши страны несут огромную ответственность, в том числе по обеспечению стратегической стабильности и поддержанию договоренностей по контролю над вооружениями, - сказал он. - Я самым серьезным образом рассматриваю эту ответственность. Но я ясно заявил, что США ответят серьезным образом, если российское правительство будет вовлечено в наносящую ущерб [США] деятельность".

"Мы уже это продемонстрировали. Я намерен донести, что будут последствия <...> за нарушение суверенитета демократий в США, Европе и где-либо еще, - утверждал Байден. - Я намерен ясно заявить, что трансатлантический союз остается важным, важным источником силы для Великобритании, Европы и США. Нет сомнений в том, что США будут защищать наши ценности и основополагающие интересы".

Как ранее информировал Кремль, на первой очной встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией. Это будет первая встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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