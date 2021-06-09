В НАТО заявили о намерении нарастить коммерческую и военную активность в Арктике

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса намерены в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность в Арктике. Об этом в среду заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс в ходе онлайн-конференции Атлантического совета.

"Так как мы упомянули Арктику, наша цель - рассмотреть [возможность] увеличения там своей активности с коммерческой и военной точек зрения", - сказал он. По словам генерала, США и НАТО, в частности, намерены обеспечить в регионе безопасную навигацию для коммерческих судов в международных водах, правила которой, как он утверждает, якобы нарушаются Россией и Китаем.

8 июня первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что в Вашингтоне считают Арктику одним из регионов, где американцы ведут состязание с другими странами за ресурсы. Она подчеркнула, что США также намерены противостоять ее милитаризации со стороны РФ. Ранее американский министр обороны Ллойд Остин также заявил, что изменение климата обострило состязание за ресурсы в Арктике.

О ситуации в Арктике

Как заявил 20 января посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике, особенно стран, не относящихся к этому региону, ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.

В свою очередь начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря на брифинге для военных атташе обратил внимание на действия США и НАТО, которые увеличивают число учебно-боевых мероприятий у северных границ России под предлогом сдерживания РФ в Арктике. При этом он отметил, что российское "присутствие в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути, и реализации проектов в области добычи природных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ".

Как подчеркнул начальник Генштаба, "Россия имеет законное право устанавливать правила плавания в водах, находящихся под ее юрисдикцией, и вести контроль их выполнения другими государствами".