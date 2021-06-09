Заседание контактной группы не приблизило перспективу урегулирования в Донбассе

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Поведение украинской делегации на прошедшем в среду в режиме видеоконференции очередном заседании контактной группы по урегулированию в Донбассе не претерпело существенных изменений. Хотя заседание совпало по времени с подготовкой к предстоящей на следующей неделе российско-американской встрече в верхах, на которой, как ожидается, будет обсуждаться и внутриукраинский конфликт, желание договариваться официальный Киев не продемонстрировал.

Примечательно, что как раз в этот день президент Украины Владимир Зеленский вновь отправился на линию соприкосновения, чтобы, как выразился глава его офиса Андрей Ермак, "пообщаться с бойцами на позициях в 700 м от противника". По его словам, президенту "важно видеть, что бойцы обеспечены всем необходимым, и понимать, в чем они нуждаются".

Повторив тезис о том, что "Украина стремится вернуть мир на свою землю мирным путем", Ермак также подчеркнул, что это не означает отказа от укрепления военного потенциала перед угрозой агрессии.

Подводя итоги дискуссии, полпред России Борис Грызлов не стал подбирать выражения - украинская делегация "откровенно блокирует и саботирует работу". Это свидетельствует об отказе Киева от задачи мирного разрешения конфликта в соответствии с минскими соглашениями, убежден он.

Блокада и саботаж

Киев, по словам Грызлова, "стремится навязать обсуждение надуманных организационных и технических вопросов", "упорно держит в секрете от Донбасса свое видение будущих условий мирного политического урегулирования и не начинает диалог о будущем режиме сосуществования Донецка, Луганска и Украины".

В свою очередь полпред Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник рассказал, что в среду "в ходе заседания контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук вдруг сообщил присутствующим, что "не имеет полномочий согласовывать документы за Украину" и представлять страну может только президент Владимир Зеленский.

На заседании политподгруппы, как сообщила представитель Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Михайлова, Украина решила вообще игнорировать представителей республик Донбасса и вести переговоры не с ними, а с координатором ОБСЕ, направив ему "некую секретную информацию касательно проекта дорожной карты".

В итоге "даже координатор ОБСЕ начал свой доклад со слов "заседание политической группы - это просто разочарование", а завершил его словами "в общем, картина мрачная", рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова. "И мы совершенно согласны с этим выводом, - подчеркнула она, - поскольку Киев не только не проявляет никакого стремления к разблокированию работы на политическом треке, но и вводит новые инициативы, призванные еще больше осложнить деятельность контактной группы.

За открытость переговорного процесса

По словам российского полпреда, судя по линии поведения Киева, истинными намерениями украинских властей на данном этапе являются "отторжение Донбасса и заморозка конфликта". "Исходя из переговорной стратегии и тактики Киева, очевидно, что по внутри- и внешнеполитическим соображениям, а также по экономическим причинам Донбасс не нужен Украине", - сказал он.

При этом Грызлов обратил внимание на то, что тактика блокирования и заведения в тупик переговоров сопровождается публичными высказываниями представителей Украины о том, что минские соглашения - это "удавка на шее Украины", что Донбасс - это "раковая опухоль".

"Тем не менее в рамках переговоров в контактной группе в закрытом формате украинские представители заявляют о приверженности минским соглашениям. Таким образом, позиция Киева всегда имеет двойное дно: кулуарно подтверждается приверженность минским соглашениям, публично высказывается прямо противоположная позиция, а практические действия соответствуют публичным заявлениям", - подчеркнул полпред.

В этой ситуации он вновь высказался за максимальную открытость переговорного процесса. "Международная и прежде всего украинская общественность должны понимать, какие позиции занимает киевское руководство", - уверен Грызлов.

К публичному ведению переговоров призывают и представители ДНР и ЛНР. Как заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах международного фестиваля русской, славянской культуры "Великое русское слово" в Ялте, со стороны Донбасса такие предложения выдвигались неоднократно, однако "украинская сторона пытается это блокировать". "Ей это невыгодно, это очевидно, - считает он. - Если это произойдет,<...> все быстро увидят, <...> кто действительно стремится к миру, а кто затягивает процесс".

Обстрелы носят управляемый характер

Особое место в переговорах контактной группы в последнее время занимают попытки договориться о контроле за режимом прекращения огня. Перемирие, которое стороны конфликта согласовали еще в июле прошлого года, было вскоре сорвано из-за того, что Киев отказался от взаимодействия с представителями республик Донбасса в рамках Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК). И до сих пор украинская делегация продолжает придерживаться этой позиции, что "заводит в тупик переговоры" по этому вопросу, подчеркнул Грызлов.

Как сообщил по итогам заседания подгруппы по безопасности представитель ДНР Алексей Никоноров, члены украинской делегации заявили, что не считают возможным предотвращение обстрелов путем прямого взаимодействия сторон и что "координационный механизм не панацея". "Украинские представители отвергают все предложения республик, не предлагая никаких альтернативных вариантов", - пояснил он. В итоге, по его словам, сторонам в очередной раз не удалось продвинуться в согласовании дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня.

Это однако не помешало главе офиса украинского президента после переговоров публично заявить, что представители Украины "продолжают добиваться подписания совместного документа о полноценном соблюдении режима прекращения огня".

Вместе с тем представители республик обратили внимание на то, что за последние три недели наблюдается значительное снижение количества нарушений перемирия со стороны украинской армии, не открывался, соответственно, и ответный огонь. По мнению Грызлова, это свидетельствует о том, что украинские обстрелы носят "не стихийный, а вполне управляемый характер и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее".

"В этой связи на Донбассе задаются вопросом: чего можно ожидать от Вооруженных сил Украины в преддверии российско-американской встречи на высшем уровне, на которой внутриукраинский конфликт в Донбассе будет одним из вопросов повестки дня", - заметил Грызлов.

Шантаж в вопросе пленных

Блокирование переговоров со стороны украинской делегации, нежелание выполнять достигнутые договоренности сопровождаются выдвижением новых требований, которыми представители Киева обусловливают выполнение прежних, до сих пор не выполненных обязательств. Так, на сегодняшнем заседании Украина потребовала от ДНР в одностороннем порядке освободить четырех удерживаемых лиц. При этом представители украинской делегации назвали это условием для выполнения обязательства о прекращении уголовного преследования тех, кто был освобожден из украинского плена ранее, сообщил пресс-секретарь делегации ДНР на переговорах Владислав Московский.

"Представитель Украины на минской площадке [Леонид Кравчук] сегодня занимался откровенным шантажом: требовал отдать украинской стороне четырех человек в обмен на подписание украинским президентом указа о помиловании девяти лиц", - рассказал он. Между тем Киев взял на себя обязательство провести "процессуальную очистку" освобожденных из плена представителей ДНР и ЛНР еще в 2019 году. Однако в отношении 50 человек эти обязательства не выполнены до сих пор.