Пентагон создаст центр для исследования проблем в области безопасности в Арктике

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин объявил в среду о создании регионального центра Пентагона по исследованию проблем безопасности в Арктике. Об этом говорится в распространенном заявлении оборонного ведомства США.

"Остин рад объявить о создании нового регионального центра Минобороны - Центра Теда Стивенса по изучению арктической безопасности. Центр будет способствовать расширению сотрудничества по уникальным вызовам и проблемам безопасности, связанным с Арктическим регионом", - отмечается в документе.

По словам министра, в центре будут проводиться исследования совместно с партнерами США для "объединения коллективных усилий и продвижения общих интересов". "Он позволит удовлетворить потребность США во взаимодействии и международном сотрудничестве для укрепления основанного на правилах порядка в регионе и решения общих проблем, таких как изменение климата", - добавил глава оборонного ведомства.

Центр Теда Стивенса, подчеркнули в Пентагоне, "станет новым местом для сотрудничества с [американскими] союзниками и партнерами для продвижения общих интересов ради мирной и процветающей Арктики". Министерство в настоящее время изучает варианты месторасположения нового центра.