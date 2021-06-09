СМИ: аэропорт Багдада, где расквартированы военные США, подвергся ракетному обстрелу

КАИР, 9 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Багдада подвергся в среду вечером ракетному обстрелу. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники в службе безопасности Ирака.

По их данным, удар был нанесен по военному лагерю "Виктория", где расквартированы американские военнослужащие. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее не менее трех ракет упали на базу ВВС Ирака Балад к северу от Багдада, на которой расквартированы обслуживающие иракские истребители F-16 иностранные специалисты, а также сотрудники американской частной военной компании Sallyport Global.

Между тем, как утверждает телеканал Al Arabiya, обстрел багдадского аэропорта может быть связан с визитом в иракскую столицу командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадного генерала Исмаила Каани для встреч с представителями руководства Ирака.