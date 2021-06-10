Байден заявил, что ни одна страна не способна решать в одиночку нынешние мировые проблемы

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Ни одно государство не способно решать в одиночку нынешние международные проблемы. Это признал президент США Джо Байден, выступая в среду перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл, расположенной в английском графстве Саффолк, по прибытии с визитом в Великобританию.

Глава администрации США напомнил, что прилетел в Европу, чтобы принять участие в ряде встреч на высшем уровне. "Эта дипломатия имеет ключевое значение, поскольку ни одна отдельно взятая страна в одиночку не в состоянии преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся. <...> Мир меняется", - заявил Байден. С его точки зрения, текущее международное положение кардинально отличается даже от того, которое наблюдалось "10 лет назад". "Мы должны строить общее будущее, к которому стремимся", - отметил глава Белого дома.

Он утверждал, что США не будут в таком будущем пытаться навязывать свою волю другим нациям. "Будущее, в котором страны свободны от принуждения или доминирования со стороны более могущественных государств", - сказал Байден. По его словам, такое будущее предполагает, что международные морское, воздушное и космическое пространство будут оставаться "свободными и доступными на благо всех".

Президент подчеркнул, что для преодоления нынешней пандемии и нейтрализации будущих "биологических угроз", решения проблемы глобального изменения климата потребуются международное сотрудничество, "скоординированные многосторонние действия". "Мы все должны взять обязательства предпринять амбициозные действия, касающиеся климата, если хотим предотвратить наихудшие последствия его изменения <...>", - убежден американский лидер. По его прогнозу, бездействие в этой области приведет к "существенному перемещению населения" планеты, "битвам за землю", к тому, что миллионы человек будут вынуждены покинуть свои родные края, так как те окажутся ниже уровня моря. В этом контексте президент упомянул конкретно Индонезию.

Кроме того, Байден сообщил, что Группа семи намерена приложить "амбициозные усилия", чтобы поддержать устойчивое экономическое развитие в мире посредством "инвестирования в физическую и цифровую инфраструктуру, а также инфраструктуру здравоохранения высокого качества и высоких стандартов". Деталей, касающихся этой инициативы, президент не привел.

"Переломный момент"

Мир сейчас переживает переломный момент в своей истории, когда странам с демократической формой правления необходимо доказать свою жизнеспособности в условиях конкуренции с авторитарными режимами, считает Байден.

"Я считаю, что мы находимся в переломном моменте мировой истории. Это тот момент, когда на нас ложится обязанность доказать, что демократии не только выживут, но и добьются успеха", - заявил он. "Мы должны развенчать тех, кто считает, что эпоха демократий закончилась <...>, мы должны показать, что это не так ", - добавил американский лидер.

"Демократии не могут объединиться и достичь консенсуса, чтобы дать [совместный] ответ, как это могут делать авторитарные режимы", - полагает Байден. "Но вы прекрасно знаете, что демократии не возникают случайно. Нам надо защищать их, укреплять их и обновлять", - сказал глава Белого дома.

Байден отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве президента США. Планируется, что он примет участие в саммите Группы семи в Великобритании. После этого глава Белого дома вылетит в Брссель на совещание НАТО на высшем уровне. Затем там состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.