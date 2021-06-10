Европарламент призывает ЕС расширить санкции против Белоруссии

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Европарламент призывает Совет ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска, в том числе в отношении государственных компаний. Об этом говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, который опубликован в среду на сайте Европарламента и по которому в четверг состоится голосование.

"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги", - говорится в документе.

В нем также идет речь о необходимости срочно привести в исполнение четвертый пакет санкций, включающий лиц, "причастных к электоральным махинациям и нарушению прав человека", судей и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержании и привлечении к ответственности оппозиционеров. Отдельно авторы резолюции призвали ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича.

Также предлагается ввести секторальные санкции, "затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность". Кроме того, авторы резолюции призывают прекратить сотрудничество и финансирование белорусских государственных банков и ограничить кредитные линии международных банков для дочерних банков в Белоруссии, а также рассмотреть вопрос о временном исключении Белоруссии из системы SWIFT. К санкциям, в том числе запрету на полеты для белорусских авиакомпаний, предлагают присоединиться и другим странам - партнерам ЕС.

Европарламентарии заявляют о необходимости приостановить сотрудничество европейских компаний, в частности Siemens, с белорусскими партнерами, а также передачу технологий. При этом они призывают к "скоординированным действиям ЕС" по возмещению ущерба странам, пострадавшим от санкций со стороны Минска, и переориентации бизнеса на частные компании, не связанные с действующей властью.

"Российский след"

"Европарламент серьезно озабочен содействием России режиму [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, в том числе за счет финансовой поддержки и тесного сотрудничества спецслужб", - говорится в документе. Его авторы призывают "расследовать роль России" в инциденте с вынужденной посадкой самолета Ryanair и, в случае выявления причастных к этому напрямую или косвенно граждан РФ, ввести в отношении них санкции в соответствии с Глобальным режимом санкций за нарушения прав человека, действующим с декабря 2020 года.

Они призывают ряд международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и Совет Европы, продолжать обсуждение ситуации в Белоруссии и преодолевать препятствия к международным действиям со стороны России и других стран". В то же время депутаты "приветствуют предстоящие саммиты ЕС - США и Россия - США", называя их "важной возможностью скоординировать позиции между ЕС и их партнерами".

Прочие меры

Страны - участницы ЕС призывают объединить усилия, особенно по части обмена разведданными, по ситуации в Белоруссии и "выслать всех известных офицеров белорусской разведки" с территории ЕС. "Призываем председателя ограничить доступ сотрудников посольства Белоруссии в Брюсселе в Европарламент, а также их физическое и виртуальное участие в мероприятиях ЕП и пересмотреть вопросы обмена информацией с белорусской дипмиссией", - гласит документ.

Евродепутаты выступили за приостановку членства Белоруссии в международных спортивных организациях и ограничение доступа сборной страны на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио. Также они высказались за лишение белорусского гостелевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездную передачу этих прав "независимому телеканалу "Белсат", штаб-квартира которого расположена в Польше.

Авторы резолюции напомнили о принятой ранее позиции Европарламента о непризнании победы Лукашенко на президентских выборах 2020 года и призвали провести международную конференцию под лозунгом "Будущее демократической Белоруссии". На ней предлагается обсудить "урегулирование кризиса в Белоруссии", "расследование преступлений властей против белорусского народа" и "демократическую трансформацию Белоруссии". Они рассчитывают на участие в данном мероприятии как представителей ЕС, так и стран Группы семи (G7), а также представителей международных финансовых институтов, которые могли бы предложить "многомиллиардные пакеты финансовой помощи".

Кроме того, предлагается создать международный трибунал для преследования за предполагаемые преступления властей и связанных с властью лиц. Авторы призывают международное сообщество помочь с поиском доказательств этих преступлений и приветствуют инициативу ряда стран ЕС по подготовке судебных дел в этом контексте по принципу универсальной юрисдикции.

Как и все остальные резолюции Европарламента, данный документ носит исключительно рекомендательный характер и не обязателен к исполнению.