Джонсон и Байден составят новую Атлантическую хартию по "защите демократии"

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в четверг в английском графстве Корнуолл проведут первую очную встречу в преддверии саммита Группы семи (G7), запланированного на 11-13 июня в городке Карбис-Бэй. Как говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства, итогом переговоров двух лидеров станет принятие новой Атлантической хартии.

Отмечается, что готовящийся документ по своему духу будет похож на Атлантическую хартию 1941 года, подписанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) и 32-м президентом США Франклином Рузвельтом (1882-1945), в которой были заложены основы будущего послевоенного мира.

"В Атлантической хартии 2021 года будет сказано, что, хотя современный мир сильно отличается от того, что был в 1941 году, ценности, которые разделяют Великобритания и США, остаются теми же. Раньше наши страны сотрудничали при построении мира после Второй мировой войны, а теперь мы будем прикладывать совместные усилия, чтобы ответить на вызовы, стоящие перед планетой на сегодняшний день, - от глобальной обороны и безопасности до восстановления экономик после коронавируса и борьбы с изменением климата", - сказано в сообщении канцелярии.

В нем подчеркивается, что новая Атлантическая хартия будет состоять из восьми ключевых тем, по которым Джонсон и Байден планируют "работать сообща на благо человечества". "Многие из них опираются на наши многолетние ценности, включая защиту демократии, коллективную безопасность, строительство справедливой и устойчивой глобальной торговой системы. Однако хартия также будет посвящена актуальным вызовам, в частности мерам по борьбе с кибератаками, изменением климата, защите биоразнообразия и, разумеется, противостоянию пандемии коронавируса и восстановлению экономики", - указывается в заявлении.

"Если перед Черчиллем и Рузвельтом был поставлен вопрос, как помочь миру восстановиться после разрушительной войны, то сегодня мы имеем дело с абсолютно другим, но не менее пугающим вызовом - как восстановить экономику после пандемии коронавируса. В связи с этим сотрудничество между Великобританией и США - самыми близкими партнерами и величайшими союзниками - будет ключевым для будущей мировой стабильности и процветания", - заявил Джонсон.

"Соглашения, которых я и президент Байден достигнем сегодня и которые отражают общие ценности и взгляды, лягут в основу устойчивого мирового восстановления [от последствий пандемии]. 80 лет назад американский президент и британский премьер-министр стояли плечом к плечу, обещая лучшее будущее. Сегодня мы делаем то же самое", - сказал Джонсон.

Пандемия и безопасность

В заявлении подчеркивается, что в результате встречи Джонсона и Байдена стороны планируют "усилить борьбу с пандемией коронавируса" и начать теснее взаимодействовать друг с другом для предотвращения будущих вспышек. "Ожидается, что два лидера согласятся активизировать совместную работу по геномному секвенированию и определению штаммов", - указывается в нем.

Кроме того, Джонсон и Байден в ходе встречи обсудят углубление американо-британских связей в сфере безопасности и обороны. "Отношения между нашими странами в области безопасности уже можно назвать самыми близкими, глубокими и значимыми в мире. В будущем мы будем сильнее сотрудничать в космосе и киберпространстве, включая борьбу с онлайн-преступностью и незаконными финансовыми потоками", - сказано в тексте.

Возобновление авиасообщения

В распространенном канцелярией Джонсона заявлении отмечается, что Великобритания и США намерены работать над возобновлением авиасообщения между странами в кратчайшие сроки. "Многие люди в Великобритании и США были лишены возможности увидеться с родственниками и друзьями в результате коронавирусных ограничений на поездки, которые действуют уже более 400 дней. Перед вспышкой коронавируса более 5 млн британцев посещали США ежегодно, а около 4,5 млн американцев совершали поездки в Соединенное Королевство - больше, чем в любую другую страну. Сегодня Джонсон и Байден, как ожидается, согласятся работать над возобновлением сообщения между странами", - сказано в тексте.

В офисе британского премьера добавили, что Лондон и Вашингтон создадут целевую рабочую группу, которая будет рассматривать вопрос возобновления полетов между странами. "Связи между Великобританией и США не только важны для граждан наших государств - они создают и поддерживают рабочие места по обе стороны Атлантики", - говорится в заявлении.

Вопросы экономики

Как подчеркивается в сообщении канцелярии Джонсона, стороны на предстоящей встрече также хотят обсудить пути укрепления экономических отношений, в том числе ситуацию с торговыми пошлинами в связи с неурегулированным спором по делу о субсидировании авиаконцернов Airbus и Boeing, который рассматривается Всемирной торговой организацией.

"Также ожидается, что лидеры согласятся работать над знаковым двусторонним соглашением в сфере технологий, которое может быть подписано в следующем году. Это соглашение даст старт новой эре стратегического сотрудничества и приведет к снижению числа барьеров, с которыми сталкиваются британские технологические фирмы, когда они пытаются работать со своими американскими партнерами. Используя совместный опыт в сфере искусственного интеллекта и квантовых технологий, Великобритания и США обладают возможностями изменить наш образ жизни", - указывается в заявлении.

Атлантическая хартия 1941 года

Атлантическая хартия, подписанная Черчиллем и Рузвельтом 14 августа 1941 года на военно-морской базе Арджентия на Ньюфаундленде, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Принципы, изложенные в этой декларации, легли в основу создания ООН и всего политико-экономического миропорядка после Второй мировой войны. 24 сентября 1941 года согласие с принципами хартии выразили представители СССР, а также ряда правительств, находившихся в изгнании.