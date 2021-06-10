Глава британского МИД счел "кафкианским" признание ФБК экстремистской организацией

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает "кафкианским" решение Мосгорсуда признать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) экстремистской организацией.

"Сегодняшнее постановление о том, что ФБК является экстремистской организации, ошибочно. Это очередная кафкианская атака на тех, кто борется с коррупцией во имя открытого общества", - считает Рааб, чье мнение приводится в распространенном в среду британским МИД заявлении.

Мосгорсуд в среду признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) (признан в РФ НКО-иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. В пресс-службе Мосгорсуда подчеркнули, что этим решением ликвидированы некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ и запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального". Там также добавили, что решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.