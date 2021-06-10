В Пентагоне заявили, что сроки закрытия спецтюрьмы Гуантанамо не установлены

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Администрация США пока не устанавливала четких сроков закрытия американской спецтюрьмы в Гуантанамо (Куба). Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мне не известно о том, что существуют какие-то установленные сроки [закрытия спецтюрьмы]", - отметил он.

Кирби рассказал, что в данный момент Пентагон, Госдепартамент, Минюст, а также Совет национальной безопасности при Белом доме "проводят тщательную проверку, направленную на закрытие объекта". Он допустил, что после ее завершения будет известна точная дата закрытия спецтюрьмы.

"Президент [США Джо Байден] был серьезен, когда сказал, что хочет закрыть этот объект. Министерство обороны поддерживает эту цель, мы являемся неотъемлемой частью этого межведомственного процесса и будем продолжать работать над этим", - заключил пресс-секретарь.

Ранее Белый дом подтвердил планы Байдена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Она расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша - младшего. В период с ноября 2001 года по март 2002-го эта администрация издала ряд указов, касавшихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное заведение. Как сообщил во вторник Байден, в спецтюрьме на данный момент содержатся 40 человек.