Bloomberg: участники саммита Группы семи призовут Россию принять меры против хакеров

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7), как ожидается, выступят на саммите в Карбис-Бэй с призывом к России наказать членов хакерских группировок, которые якобы действуют на ее территории. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

Его журналисты ознакомились с проектом итогового совместного заявления государств. По сведениям агентства, в него включен "призыв к России привлечь к ответственности группировки в пределах ее границ, которые осуществляют кибератаки с целью вымогательства, используют виртуальные валюты для отмывания выкупа и совершают другие киберпреступления".

В материале отмечается, что окончательный текст итогового заявления пока не утвержден. Великобритания намерена провести саммит G7 в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи и главы Еврокомиссии, в нем примет участие председатель Евросовета Шарль Мишель.

Ранее транснациональная компания JBS, специализирующаяся на переработке пищевых продуктов, объявила, что компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке. По свидетельству Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение применила преступная организация, которая, по мнению компании, может находиться в России. Американская администрация утверждает, что контактирует с российскими властями по поводу этой хакерской атаки, но не уточняет, передает ли Вашингтон Москве конкретную информацию по эпизоду, готов ли к двустороннему сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.