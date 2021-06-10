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Байден высказался за выработку общих норм поведения в киберпространстве

По словам президента США, такие шаги необходимы, чтобы киберпространство "управлялось демократическими ценностями, а не автократами"

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден высказался за установление общих норм поведения и технологий в киберпространстве. С этим призывом он выступил в среду перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл, расположенной в английском графстве Саффолк, по прибытии с визитом в Великобританию.

"Мы должны гарантировать, что установлены новые технологии и нормы поведения в киберпространстве, в том числе касающиеся растущей угрозы атак с применением вирусов-вымогателей", - заявил глава администрации США. По его словам, такие шаги необходимы, чтобы киберпространство "управлялось демократическими ценностями, а не автократами, которые позволяют этому [таким хакерским атакам] происходить".

Американские должностные лица сообщили в последние дни, что Байден рассчитывает на предстоящей 16 июня двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудить в том числе проблематику кибербезопасности и борьбы с преступными элементами, которые используют вирусы-вымогатели. Вашингтон подготовил такие планы в свете двух недавних крупных кибератак с применением таких вирусов.

Под удар злоумышленников попала сначала американская трубопроводная компания Colonial Pipeline. Затем транснациональная компания JBS объявила, что кибератаке подверглись компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений. По свидетельству Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение применила преступная организация, которая, по мнению компании, может находиться в России. Американская администрация утверждала, что контактировала с российскими властями по поводу этой хакерской атаки, но не уточняла, передает ли Вашингтон Москве конкретную информацию по данному эпизоду, готовы ли американские власти к двустороннему сотрудничеству по линии компетентных ведомств. Согласно выводам правоохранительных органов США, системы Colonial Pipeline взломали в начале мая злоумышленники из группировки DarkSide. Как полагают американские спецслужбы, DarkSide может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством.

Путин в минувшую пятницу назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании и предположил, что ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с Байденом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие обращения поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
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