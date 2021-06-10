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В Пентагоне пообещали в ближайшее время пересмотреть противоракетную доктрину

Это произойдет в рамках пересмотра всей Стратегии национальной обороны, отметила первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Леонор Томеро

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшие недели намерены приступить к пересмотру своей противоракетной доктрины. Об этом заявила в среду первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Леонор Томеро.

"Мы планируем в ближайшее время начать пересмотр своей противоракетной доктрины - в ближайшие несколько недель", - отметила она на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Этот процесс будет проводиться скоординированным образом в рамках [оборонного] ведомства. Мы планируем начать очень скоро. Мы рассмотрим угрозы и меняющуюся обстановку в области безопасности, как нам улучшить и иметь эффективную и доступную противоракетную оборону как для нашей родины, так и для региональной обороны", - отметила зампомощника министра. Она добавила, что данный процесс проводится в рамках пересмотра Пентагоном обнародованной в 2018 году Стратегии национальной обороны.

Стратегию дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны представил в январе 2019 года 45-й президент США Дональд Трамп.

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