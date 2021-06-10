Госдеп США осудил признание ФБК экстремистской организацией

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США выступил в среду с осуждением решения Мосгорсуда признать Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (оба признаны в РФ НКО-иноагентами) и общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, американское внешнеполитическое ведомство "осуждает сегодняшнее решение московского суда о признании "экстремистскими" трех организаций, связанных с находящимся в заключении" Алексеем Навальным.

Прайс также подверг критике решение Верховного суда РФ в 2017 году признать экстремистским и запретить на российской территории "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" (организация запрещена в РФ) и все входящие в ее структуру местные религиозные организации.

Мосгорсуд в среду признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. В пресс-службе Мосгорсуда подчеркнули, что этим решением ликвидированы некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ и запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального". Там также добавили, что решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил Навального под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить Навальному условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.