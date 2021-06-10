Times: посольство США передало ноту спецпредставителю Джонсона из-за Северной Ирландии

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Посольство США в Лондоне передало дипломатическую ноту представителю главы британского правительства Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвиду Фросту в связи с попытками кабмина Великобритании отказаться от соблюдения ряда положений протокола по Северной Ирландии, заключенного в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Об этом в четверг сообщила газета The Times.

По данным источников издания, временный поверенный в делах США в Великобритании Яэль Лемперт передала ноту Фросту 3 июня, заявив на встрече с ним, что британское правительство "разжигает напряженность" на острове Ирландия. При этом, как добавила газета, подобные демарши со стороны американских властей в отношении Великобритании случаются чрезвычайно редко, что свидетельствует о крайнем недовольстве администрации президента Джо Байдена выборочным выполнением Лондоном протокола по Северной Ирландии.

Согласно The Times, до спецпредставителя Джонсона была доведена информация о том, что американский президент "сильно озабочен" сложившейся ситуацией. Лемперт во время встречи с Фростом добавила, что дискуссии между Лондоном и Брюсселем вокруг протокола по Северной Ирландии "привлекли внимание" американского лидера в преддверии его поездки в Соединенное Королевство.

Как указала газета, в переданной Фросту дипломатической ноте подчеркивается необходимость прийти к соглашению по спорным вопросам, даже если это означает принятие "непопулярных решений". По сведениям издания, Лемперт отметила в заявлении, что именно действия Великобритании привели к "повышению градуса дискуссии" между Лондоном и Брюсселем.

В то же время американский дипломат добавила, что в случае принятия Соединенным Королевством требований ЕС относительно соблюдения норм Евросоюза по сельскохозяйственным стандартам Байден гарантирует повышенную вероятность заключения торгового соглашения между Великобританией и США. Именно эта сделка является одним из ключевых внешнеэкономических приоритетов британского правительства после Brexit. The Times проинформировала, что проблема Северной Ирландии будет обсуждаться Байденом с Джонсоном 10 июня в Корнуолле, куда американский лидер приехал, чтобы принять участие в саммите Группы семи (G7) в предстоящий уик-энд.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, состоящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для перевозок ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Это было сделано, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Северной Ирландии и подразумевает отсутствие границы между двумя частями острова.

Изначально соглашение с ЕС предполагало, что на первом этапе для доставки в Ольстер каждой из категорий продуктов будет действовать льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов. В марте правительство Великобритании в одностороннем порядке продлило на полгода действие этого режима в отношении ряда товаров животного происхождения.

Британские власти были вынуждены изменить условия соглашения под давлением со стороны предпринимателей, которые предупреждали о возможном перебое поставок товаров в свете необходимости заполнять таможенные декларации и проходить дополнительные инспекционные проверки, что в перспективе грозило пустыми прилавками магазинов. Еврокомиссия в ответ на этот шаг запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения о Brexit.

"Сосисочная война"

Дискуссии между ЕС и Великобританией вокруг протокола с новой силой обострились в конце мая в связи с тем, что 30 июня истечет льготный период, освобождающий от оформления ряда фитосанитарных документов поставщиков охлажденного мяса в Ольстер из других частей Соединенного Королевства. Лондон, опасающийся дефицита мясной продукции в североирландских супермаркетах, готов снова пойти на продление в одностороннем порядке действия льготного режима, в то время как Брюссель призывает соблюдать положения протокола. Споры вокруг поставок мяса между Великобританией и Евросоюзом получили в британской прессе название "сосисочной войны".

В среду Фрост провел переговоры с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу протокола по Северной Ирландии. По итогам встречи, продлившейся 3,5 часа, он заявил, что стороны пока не пришли к компромиссу.