СМИ: межпалестинский диалог в Каире отложен на неопределенное время

КАИР, 10 июня. /ТАСС/. Переговоры палестинских фракций в Каире отложены на неопределенное время из-за разногласий противоборствующих движений. Об этом сообщил в среду вечером телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По информации телестанции, встреча ФАТХ и ХАМАС "откладывается до дальнейшего уведомления", поскольку египетским посредникам так и не удалось сблизить позиции сторон и преодолеть существующие противоречия между движениями. Как сообщили источники Al Arabiya, в Каире сочли, что "невозможность прийти к компромиссу и пойти на уступки делает встречу бесполезной". В частности, в ХАМАС отказываются обсуждать вопрос обмена пленными с Израилем в связке с восстановлением сектора Газа.

Вместе с тем, как сообщил ТАСС дипломатический источник, палестинские фракции пока никак не комментируют информацию о переносе переговоров на неопределенное время. Часть лидеров фракций уже прибыли в Каир, но некоторых только ожидали. По информации источника, в Каире должны продолжиться непрямые переговоры по обмену пленными между ХАМАС и Израилем, которые обсуждаются отдельно от остальных вопросов. Израиль требует передачи останков двух солдат - Гадара Голдина и Орона Шауля, - погибших в 2014 году в ходе военной операции, а также двух гражданских лиц, удерживаемых ХАМАС.

В среду делегации палестинских движений ХАМАС и ФАТХ начали в Каире предварительные примирительные переговоры, призванные положить конец межпалестинскому расколу. На 12 июня была запланирована встреча лидеров всех палестинских фракций, а пока фракции при посредничестве Египта обсуждают отдельные наиболее острые вопросы повестки дня. В частности, обсуждался вопрос об обмене пленными с Израилем. На субботу было намечено обсуждение формирования единой палестинской позиции, формирование правительства национального единства, механизмов восстановления сектора Газа, а также условий постоянного соглашения о перемирии с Израилем.

После силового захвата ХАМАС сектора в июле 2007 года палестинская автономия оказалась расколота на две части - на Газу под руководством исламистов и Западный берег во главе с легитимной с точки зрения мирового сообщества администрацией Махмуда Аббаса. С тех пор отношения между враждующими фракциями оставались крайне напряженными, а все попытки примирить их на протяжении последних лет так и не принесли ощутимых результатов.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 256 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между сторонами.