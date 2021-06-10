В Белом доме заявили, что Байден будет откровенен на саммите с Путиным

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден будет откровенен на встрече 16 июня с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Об этом сообщила в среду на брифинге на борту самолета главы администрации США, отправившегося в Европу, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее спросили, "не приведет ли к неловкому положению" на саммите скандальное интервью, в котором Байден допустил оскорбительные высказывания в адрес Путина. "Президент [Байден] давно знает президента Путина. Он никогда не сдерживался в высказывании своих опасений или вопросов, когда их [России] поведение не соответствовало демократическим ценностям, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом и на этой встрече", - ответила официальный представитель главы вашингтонской администрации.

"Но дело не в дружбе, не в доверии, а в том, что отвечает интересам Соединенных Штатов. И по нашему мнению, это движение в сторону более стабильных и предсказуемых отношений [с Россией]", - добавила Псаки.

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что основными темами, которые могут обсуждаться на саммите президентов РФ и США, являются стратегическая стабильность и двусторонние отношения, а не высказывания Байдена в адрес Путина. Интервью, вызвавшее широкий резонанс, американский президент дал в марте телекомпании ABC. В нем он, в частности, заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

Байден в среду отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя американской администрации. Планируется, что он примет участие в саммите "большой семерки" в Великобритании. После этого американский президент вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его встреча с Путиным в Швейцарии.