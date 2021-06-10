Суд над участвовавшими в задержании Флойда экс-полицейскими в США начнут в марте 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Разбирательство по существу дел трех бывших сотрудников полиции американского города Миннеаполис (штат Миннесота), которых обвиняют в причастности к смерти темнокожего Джорджа Флойда, начнется в марте 2022 года. Об этом сообщила в среду местная газета Star Tribune со ссылкой на документы суда.

Томас Лейн, Джей-Александер Кьюн и Ту Тао обвиняются, в частности, в пособничестве в совершении непредумышленного убийства. Они ранее были освобождены под залог.

Ожидается, что 7 марта суд рассмотрит процедурные вопросы, касающиеся разбирательства. 8 марта должен начаться процесс формирования коллегии присяжных заседателей. Предполагается, что защита или обвинение смогут выступить со вступительным словом 28 марта 2022 года.

В марте и апреле текущего года в США проходило другое резонансное судебное разбирательство. Обвиняемым являлся бывший полицейский Дерек Шовин, который 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. Лейн, Кьюн и Ту Тао участвовали в задержании Флойда, как и Шовин. На следующий день всех четверых уволили из полиции.

В апреле суд в Миннеаполисе признал Шовина виновным в непредумышленном убийстве. Приговор ему, как ожидается, огласят позже в текущем месяце.