СМИ: оппозиция Японии готовится внести в парламент проект резолюции о недоверии кабмину

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Конституционно-демократическая партия, ведущая сила оппозиции в Японии, договорилась с четырьмя другими оппозиционными партиями обсудить вопрос о вынесении на голосование в парламенте проекта резолюции о выражении недоверия кабинету премьер-министра Ёсихидэ Суги. Целесообразность такого шага будет рассматриваться на совещании их лидеров, сообщает информационное агентство Kyodo.

Оппозиция обвиняет нынешнее правительство в провале политики по сдерживанию распространения коронавируса. Политические противники нынешнего кабинета требуют также продлить на три месяца нынешнюю парламентскую сессию для обсуждения и принятия новых мер по борьбе с эпидемией. Проект резолюции о вотуме недоверия предполагается внести в случае, если находящиеся в большинстве две правящие партии отклонят это предложение. Нынешняя сессия парламента должна закончиться 16 июня.

Маневры оппозиции связаны с предстоящими в этом году выборами в ключевую нижнюю палату парламента. Согласно закону, они должны состоятся до второй половины октября, однако премьер-министр имеет право провести их в любой момент досрочно. Уровень поддержки нынешнего правительства серьезно упал в связи с недовольством населения ситуацией с коронавирусом. По темпам вакцинации Япония существенно отстает от других стран Группы семи, в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.