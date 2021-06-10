В Литве началось строительство первого палаточного городка для нелегальных мигрантов

ВИЛЬНЮС, 10 июня. /ТАСС/. Строительство первого палаточного городка для нелегальных мигрантов, наплыв которых с территории Белоруссии поставил власти Литвы перед проблемой размещения людей, начался в литовском городе Пабраде, где находится уже переполненный Центр регистрации иностранцев. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT сообщил начальник центра Александрас Кисловас.

"На месте, где планируется устроить палаточный городок, с помощью армии начались работы по подготовке площадки. В лагере можно будет разместить около 350 человек", - сказал он.

Все места в Центре регистрации иностранцев заняты с прошлых выходных. Это учреждение в городе Пабраде, расположенном неподалеку от границы с Белоруссией, одновременно может принять до 240 человек. Здесь до принятия решения по их просьбе размещают лиц, незаконно пересекших границу Литвы и обратившихся за предоставлением убежища.

За время с начала текущего года Литва столкнулась с большим потоком нелегальных мигрантов (в основном из стран Азии) на границе с Белоруссией, чем за три вместе взятых предыдущих года. В неделю задерживают десятки человек. Так, 4 июня была установлена группа из 52 нелегальных мигрантов. На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами.

Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.