Генсек ОБСЕ посетит Москву 21-24 июня

ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид посетит с официальным визитом Москву 21-24 июня. В ходе поездки она планирует провести встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, российской делегацией в Парламентской ассамблее ОБСЕ, представителями ОДКБ, а также принять участие в Московской конференции по международной безопасности - 2021. Об этом сообщили в четверг ТАСС в секретариате ОБСЕ в ответ на соответствующий запрос.

"Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид посетит Москву 21-24 июня для встреч с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными официальными лицами. Они обсудят широкий круг вопросов, которые влияют на безопасность в регионе ОБСЕ. Во время ее визита она также встретится с российской делегацией в Парламентской ассамблее ОБСЕ <...>, Организации Договора о коллективной безопасности, примет участие в IX Московской конференции по международной безопасности и встретится с Союзом женщин России", - сообщили в пресс-службе международной организации.

В апреле генсек ОБСЕ заявляла в интервью ТАСС, что собирается посетить с визитом Россию в первой половине этого года и ожидает встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Шмид была назначена генеральным секретарем ОБСЕ по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2020 года.

Московская конференция по международной безопасности пройдет 22-24 июня.