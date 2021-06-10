Парламентарии Белоруссии призвали мировое сообщество к непредвзятому отношению к стране

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты всех уровней и члены Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии приняли обращение к международному сообществу с призывом непредвзято оценить ситуацию вокруг страны. Об этом в четверг сообщает агентство БелТА.

"Мы, депутаты и члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь - полномочные представители белорусского народа, обращаемся к мировому сообществу с призывом непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию, когда под видом борьбы за демократические ценности по сути имеют место агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и ее граждан, грубое нарушение базовых принципов международного права по невмешательству во внутренние дела государств", - цитирует БелТА текст обращения.

"Такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают общепризнанные положения Устава Организации Объединенных Наций, одной из основательниц которой была и наша страна", - говорится в обращении.

Авторы обращения считают, что против Белоруссии развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение граждан в деструктивную деятельность с целью совершения государственного переворота, так и на формирование негативного образа страны на международной арене. "Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции. Абсурдными выглядят действия по лишению Республики Беларусь прав на проведение международных спортивных соревнований, участие в творческих и профессиональных конкурсах, запреты на осуществление авиасообщения, дискриминация компаний и организаций, а в конечном итоге - обычных граждан нашей страны", - сказано в обращении.

Парламентарии также отметили, что политическое и экономическое давление на страну усиливается, в результате чего подрывается экономический потенциал республики, происходит замедление ее развития, сокращение социальных программ, снижение благополучия людей и слом государственности, формирование зоны экономической, геополитической, социальной нестабильности в самом центре Европы. "Мы призываем мировое сообщество выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Республики Беларусь, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов, во имя мира, безопасности и процветания", - говорится в документе.

Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, лица, призывающие к санкциям против Белоруссии, выступают против народа страны и основ государства. "В Беларуси делается все, чтобы сохранить мир, стабильность и спокойствие в стране. Но находятся те, кто пытаются уничтожить трудовые коллективы, предприятия, ослабить экономику с целью, как они сами говорят, "спровоцировать голодные бунты", а в итоге - лишить страну государственности и суверенитета. Нас это не просто беспокоит, а возмущает! Именно поэтому мы все вместе обратились к мировому сообществу, мы хотим прекращения внешнего давления на Беларусь!" - заявила Кочанова.