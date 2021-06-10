Цемах заявил следствию по делу MH17, что не видел "Бука" под Снежным

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 10 июня. /ТАСС/. Бывший командир ПВО Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах никогда не видел ЗРК "Бук" под населенным пунктом Снежное.

Эксперимент "Алмаз-Антея". Новая презентация концерна с наиболее вероятной версией крушения Boeing ТАСС публикует детальное описание версии событий, произошедших в небе над Донецкой областью Украины

Об этом сообщил в четверг судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.

"Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения, - отметил судья. - Он также никогда не видел ЗРК "Бук" в Снежном".

По словам Костера, Цемах был опрошен в качестве свидетеля по делу MH17 в августе и сентябре 2014 года, когда он находился под стражей на Украине по подозрению в преступлениях террористического характера.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств.