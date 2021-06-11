СМИ: официальный представитель "Хайят Тахрир Аш-Шам" уничтожен при ударе ВВС Сирии

ТАСС, 10 июня. Представитель высшего звена управления террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ, одно из названий "Джебхат ан-Нусры") уничтожен в результате удара сирийских ВВС на северо-западе Сирии. Об этом в четверг сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его информации, сирийские боевые самолеты атаковали колонну машин, принадлежавшую "Хайят Тахрир Аш-Шам", в районе Джебель-эз-Завия в провинции Идлиб. В результате удара с воздуха был ликвидирован официальный представитель группировки, одновременно являвшийся ее координатором по вопросам информации.

Подробностей операции, проведенной сирийскими ВВС, не приводится.