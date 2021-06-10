Партия Порошенко опровергла информацию о его принудительном приводе на допрос

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" отрицает наличие решения суда Киева о принудительном приводе своего лидера на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о контрабанде картин известных художников. Об этом в четверг говорится в заявлении пресс-службы партии в Facebook.

В партии утверждают, что информация, которую ранее в четверг распространили некоторые украинские СМИ, а также депутат Верховной рады от "Слуги народа" Юрий Камельчук о принудительном приводе Порошенко на допрос является "фейковой кампанией со стороны власти [Украины]". "Европейская солидарность" призвала созданный в стране Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провести расследование и принять меры для предупреждения появления подобной информации в будущем.

Ранее Камельчук сообщил, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на принудительный привод в четверг Порошенко на допрос в ГБР. Об этом же сообщил ряд украинских СМИ, в том числе агентство УНН. В дальнейшем и оно, и Камельчук удалили эту информацию.

ГБР 26 мая 2020 года вызвало Порошенко на допрос по делу о контрабанде коллекции культурных ценностей. В списке указаны полотна Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ильи Глазунова, Исаака Левитана, Александра Бенуа, Юлия Клевера, Константина Коровина и других. Порошенко на допрос не явился, а вместо этого открыл выставку картин, фигурирующих в деле, в музее имени Ивана Гончара. Он заявил, что законно приобрел полотна. Позднее ГБР арестовало 42 полотна из коллекции экс-президента. Защита Порошенко подала апелляцию на арест имущества, однако в августе прошлого года Печерский районный суд Киева повторно арестовал коллекцию полотен.

После поражения во втором туре президентских выборов весной 2019 года Порошенко на Украине стал фигурантом более десятка уголовных дел. Его подозревают в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе и при подписании Минских соглашений, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, причастности к выводу средств из госконцерна "Укроборонпром" в офшор, также в отношении Порошенко ведется расследование по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.