{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Чехии назвал непродуктивными попытки оттолкнуть Россию от Европы

Милош Земан согласился с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом, что Россия - это часть Европы

ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/. Попытки оттолкнуть Россию от Европы являются контрпродуктивными. Об этом заявил в четверг президент Чехии Милош Земан по итогам состоявшейся в Вене встречи с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.

"Я очень ценю вашу взвешенную позицию [как президента Австрии] по отношению к Российской Федерации и к тому, что мы сегодня уже обсудили: это нежелание возрождения духа холодной войны. Я полностью согласен с вашим мнением, что Россия - это часть Европы. Непродуктивно отталкивать Россию от Европы и мешать двусторонним переговорам", - сказал Земан на пресс-конференции.

Теги
АвстрияЧехияРоссия
Полиция задержала мужчину после сообщения о бомбе у места проведения саммита G7 в Англии
Предмет, из-за которого эвакуировали около 100 человек, был признан не представляющим опасности
Читать полностью