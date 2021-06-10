Президент Чехии назвал непродуктивными попытки оттолкнуть Россию от Европы

ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/. Попытки оттолкнуть Россию от Европы являются контрпродуктивными. Об этом заявил в четверг президент Чехии Милош Земан по итогам состоявшейся в Вене встречи с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.

"Я очень ценю вашу взвешенную позицию [как президента Австрии] по отношению к Российской Федерации и к тому, что мы сегодня уже обсудили: это нежелание возрождения духа холодной войны. Я полностью согласен с вашим мнением, что Россия - это часть Европы. Непродуктивно отталкивать Россию от Европы и мешать двусторонним переговорам", - сказал Земан на пресс-конференции.