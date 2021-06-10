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Президент Чехии заявил, что Европе не стоит делать из Навального героя

В своих публичных выступлениях Алексей Навальный поддерживал русских националистов, отметил Милош Земан

ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/. Высказывавшийся в поддержку националистов Алексей Навальный не должен героизироваться европейскими странами. Об этом заявил в четверг президент Чехии Милош Земан на пресс-конференции в Вене.

"В своих публичных выступлениях Навальный поддерживал русских националистов <...> Он также довольно толерантно и почти одобрительно высказывался о некоторых моментах прошлой российской политики. Например, о массовых депортациях. Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа", - сказал Земан.

Президент также считает, что европейцам не стоит поддерживать Навального, ранее поддержавшего воссоединение Крыма с Россией.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.

Теги
Земан, МилошЧехия
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