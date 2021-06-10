Гражданина Японии подозревают в незаконной передаче документов торгпредству России

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Полиция японской префектуры Канагва задержала бывшего руководителя исследовательской компании, которого подозревают в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Токио документации, имеющей отношение к военным технологиям. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

70-летний мужчина по имени Кадзуо Миясака на протяжении долгого времени руководил фирмой, которая занималась исследованиями технической литературы. Как утверждается, с июля по декабрь 2019 года он получил доступ к базе данных для поиска технической литературы по теме разработки беспилотников и улучшения возможностей военной разведки с использованием радаров. По данным правоохранительных органов, он сделал копии восьми экземпляров такой литературы и передал сотруднику торгового представительства РФ.

Как отмечает Kyodo, сотрудник российского ведомства был вызван в полицию 9 июня, однако для дачи показаний он не явился.

Также полиция утверждает, что задержанный японец на протяжении 30 лет передавал документацию представителям российских ведомств в Японии и якобы получил за это порядка 10 млн иен ($91 тыс. по текущему курсу). Полиция префектуры Канагава создала специальный следственный штаб в связи с этим делом.