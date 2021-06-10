Голландские судьи завершили представление досье по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 10 июня. /ТАСС/. Окружной суд Гааги завершил в четверг представление досье по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. В ходе продолжавшихся три дня заседаний судьи в краткой форме рассказали о том, какие документы поступили от прокуратуры, какая аудиовизуальная информация используется в качестве доказательств и о чем свидетельствуют показания свидетелей.

Большая часть данных уже была известна, в частности содержалась в окончательном докладе Голландского совета по транспортной безопасности, опубликованном в 2015 году, озвучивалась на пресс-конференциях Совместной следственной группы (ССГ) в 2018-2019 годах, а также в ходе представления дела голландской прокуратурой в суде в 2020 году.

Но была представлена и новая информация. Это, например, относится к записи с видеорегистратора автомобиля, навстречу которому проезжает тягач с белым кузовом и грузом на трейлере, похожим на зенитный ракетный комплекс "Бук". Сама запись при этом датирована 2 сентября 2012 года, однако, по версии следствия, она могла быть сделана и 17 июля 2014 года, поскольку у владельца камеры были проблемы с ней. Будет ли данная запись принята судьями как доказательство, пока неизвестно.

Другая интересная деталь заключается в том, что в распоряжении следствия имеются записи переговоров между обвиняемыми Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, Сергеем Дубинским и Пулатовым, а также Дубинским и Харченко, речь в которых идет практически об одном и том же: что "сушка" (истребитель Су) сбила Boeing, и сразу вслед за этим находящийся в распоряжении повстанцев "Бук" сбил "сушку". "Вы точно наблюдали, что его "сушка" бабахнула, или все-таки наши?" - спрашивает в одной из записей человек, которого следствие называет Дубинским. "Не наши, "сушка", - отвечает ему собеседник, которым, по версии следствия, является Харченко.

Выводы суда

Закрывая слушания, судья Хендерик Стейнхёйс в очередной раз обратил внимание всех присутствующих, что "представленная информация представляет собой краткое изложение содержания досье и не является мнением суда". Данные материалы - как подтверждающие вину, так и имеющие оправдательный характер - были выбраны, потому что суд считает особенно важным оценить их перед вынесением решения.

"Как было сказано раньше, к настоящему моменту досье не закрыто, - добавил он. - Ряд расследований по-прежнему проводится судебным следователем".

Выводы суда, подчеркнул Стейнхёйс, будут оглашены только при вынесении решения. Однако до этого еще далеко. "До это этого прокуратура и защита в ходе прений сторон смогут рассказать, к каким заключениям они пришли в отношении преступлений, вменяемых обвиняемым", - сказал судья.

Пока же, как ожидается, 17-18 июня прокуратура поделиться своими соображениями относительно того, что было озвучено судом в эти три дня. В сентябре слово будет предоставлено родственникам жертв трагедии. Дальнейшие же планы суда, в том числе даты проведения прений сторон, станут известны на более поздней стадии рассмотрения дела.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Дубинский, Пулатов и Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.