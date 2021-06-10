В Таллинском зоопарке ввели частичный карантин из-за птичьего гриппа

ТАЛЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Сельскохозяйственно-продовольственный департамент Эстонии ввел частичный карантин в Таллинском зоопарке, где были выявлены случаи заражения птичьим гриппом H5N8. Об этом в четверг сообщает местное агентство BNS со ссылкой на ведомство.

"Карантин введен только для одной территории зоопарка, где содержатся водоплавающие птицы. Зоопарк должен гарантировать, что посторонние лица не имеют доступа на территорию, и принять меры биологической безопасности для предотвращения дальнейшего распространения болезни. Действующие нормы допускают для зоопарков разные меры установления ограничений, более масштабных ограничений для окрестностей не требуется. Птиц, содержащихся в зоопарке, убивать не будут", - отметила заместитель гендиректора департамента Хеле-Май Саммель.

Гендиректор Таллинского зоопарка Тийт Маран со своей стороны подтвердил, что остальная часть зоосада будет открыта для посетителей. "Мы в Таллинском зоопарке придаем большое значение благополучию и здоровью птиц и других животных, поэтому следим за соблюдением всех требований биологической безопасности, чтобы птичий грипп не распространился. Надеемся, что птичий грипп скоро отступит, и мы сможем показывать посетителям всех наших птиц", - подчеркнул он.

Высокопатогенный птичий грипп (H5N8) был обнаружен у больших крохалей в Таллинском зоопарке 8 июня. Сельскохозяйственно-продовольственный департамент Эстонии на следующий день проверил птиц в зоосаде и условия их содержания, не обнаружив у других пернатых никаких признаков болезни.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие птицы. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.