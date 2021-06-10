Политики Португалии критикуют мэрию Лиссабона за передачу России данных манифестантов

МАДРИД, 10 июня. /ТАСС/. Мэрия Лиссабона подверглась в четверг критике после того, как направила российским властям личные данных трех манифестантов, которые хотели устроить протест напротив посольства РФ.

По версии газеты Observer, в январе трое россиян решили устроить акцию у диппредставительства в столице Португалии. Для организации митинга они направили свои данные в мэрию Лиссабона, которая в свою очередь переслала эту информацию не только в местную полицию, как того требуют протоколы, но и в посольство и МИД РФ.

Председатель Социал-демократической партии Португалии Руй Рио назвал ситуацию "очень серьезной". "Если это правда, это должно иметь последствия", - написал он в Twitter. Кандидат на пост мэра Лиссабона на предстоящих выборах Карлуш Моэдаш выразил мнение, что действующий градоначальник столицы Фернанду Медина должен покинуть свой пост, если сведения подтвердятся.

В ответ на обвинения в свой адрес мэрия Лиссабона выпустила заявление, в котором заверила, что действовала в соответствии с законом. Городские власти также уточнили, что решили изменить действующие на тот момент протоколы организации митингов. "Я хочу принести публичные извинения организаторам инициативы за то, что произошло, - сказал мэр города. - Этого не должно было случиться".

Посольство России в Лиссабоне прокомментировало сообщения "о якобы имевшей место несанкционированной передаче в адрес "посольства, а также Москвы" персональных данных группы лиц, проживающих в Португалии". "Нам хорошо известно, насколько бережно португальские власти обращаются с персональными данными, - уточнили в диппредставительстве. - Что же касается поднятой на этой почве шумихи, то она, несомненно, построена на желании так называемых активистов поупражняться в самопиаре за счет политизации всего и вся, не гнушаясь низкопробными провокациями".

"Ни посольству в Лиссабоне, ни тем более Москве нет никакого дела до подобных личностей с нездоровой фантазией, - добавили в дипмиссии. - У нас другие приоритеты, лежащие в русле созидательной работы по развитию российско-португальского сотрудничества".