Таджикистан подарил Узбекистану школу и получил в ответ больницу

ДУШАНБЕ, 10 июня. /ТАСС/. Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев в четверг после двусторонних переговоров провели в онлайн-формате церемонию открытия медицинского центра и общеобразовательной школы, которые специалисты каждой из республик построили на территории сопредельной страны. Об этом сообщил журналистам Рахмон по итогам встречи с узбекским коллегой в рамках его официального визита в Таджикистан.

"Сегодня мы в режиме онлайн запустили медицинский центр регионального значения на 200 коек, построенный нашими узбекскими братьями в Кабодиёнском районе Хатлонской области [Таджикистана], а также общеобразовательную школу на 640 мест в Ургутском районе Самаркандской области [Узбекистана], возведенную правительством Таджикистана", - сказал он.

По словам Рахмона, в 2020 году на севере Таджикистана, в Спитаменском районе Согдийской области, узбекской стороной была возведена школа на 630 мест. Он отметил, что завершается строительство дошкольного учреждения на 200 мест в городе Риштан Ферганской области Узбекистана. "Эти социальные объекты являются символом нашей дружбы и взаимной поддержки", - подчеркнул президент.

Мирзиёев прибыл в четверг с официальным визитом в Таджикистан, где в международном аэропорту его встретил Рахмон. В рамках этой поездки состоялись двусторонняя встреча и переговоры делегаций обеих стран, а также пройдет концерт мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана в присутствии лидеров двух государств.