Европарламент призвал исключить Белоруссию из SWIFT и расширить секторальные санкции

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) в четверг принял резолюцию с призывом к ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска, в том числе временное отключение Белоруссии от системы межбанковской связи SWIFT. Трансляцию голосования вел сайт ЕП.

"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС", - говорится в резолюции ЕП.

В частности, депутаты считают необходимым включить в список ответственных за принудительную посадку рейса Ryanair и за задержание сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницы россиянки Софии Сапеги.

Евродепутаты рекомендовали срочно привести в исполнение четвертый пакет санкций, включающий "причастных к электоральным махинациям и нарушению прав человека", судей и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержании и привлечении к ответственности оппозиционеров. Отдельно авторы резолюции призвали ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича.

Авторы документа также предложили ввести секторальные санкции, "затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность". Кроме того, они призвали прекратить сотрудничество и финансирование белорусских государственных банков и ограничить кредитные линии международных банков для дочерних банков в Белоруссии, а также рассмотреть вопрос о временном исключении Белоруссии из системы SWIFT.

Европарламентарии заявляют о необходимости приостановить сотрудничество европейских компаний, в частности Siemens, с белорусскими партнерами, а также передачу технологий. При этом они призывают к "скоординированным действиям ЕС" по возмещению ущерба странам, пострадавшим от санкций со стороны Минска, и переориентации бизнеса на частные компании, не связанные с действующей властью.

Международная конференция

Евродепутаты выступили за приостановку членства Белоруссии в международных спортивных организациях и ограничение доступа ее сборной на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио. Также они высказались за лишение белорусского гостелевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездную передачу этих прав "независимому телеканалу "Белсат", штаб-квартира которого расположена в Польше.

Авторы резолюции напомнили о принятой ранее позиции Европарламента не признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года и призвали провести международную конференцию под лозунгом "Будущее демократической Белоруссии", чтобы обсудить урегулирование кризиса в Белоруссии и "демократическую трансформацию страны". Они рассчитывают на участие в мероприятии представителей как ЕС, так и стран Группы семи (G7), и международных финансовых институтов.

Кроме того, предлагается создать международный трибунал для преследования за предполагаемые преступления властей и связанных с властью лиц. Авторы документа приветствуют инициативу ряда стран ЕС по подготовке судебных дел в этом контексте по принципу универсальной юрисдикции.

Как и все остальные резолюции Европарламента, документ носит исключительно рекомендательный характер и не обязателен к исполнению.