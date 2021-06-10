Премьер Латвии считает серьезными подозрения в шпионаже депутата в пользу России

РИГА, 10 июня. /ТАСС/. Подозрения в том, что оппозиционный депутат Сейма (однопалатного парламента) Латвии Янис Адамсонс осуществлял шпионаж в пользу России, весьма серьезны. Такую точку зрения изложил в четверг премьер-министр республики Кришьянис Кариньш, комментируя решение парламентариев лишить коллегу неприкосновенности.

По словам главы правительства, которые приводит информационное агентство LETA, правоохранительные органы Латвии должны внести ясность в данное дело, поскольку доказать это можно только в суде. "Подозрения в отношении Адамсонса очень серьезные", - утверждает премьер.

Сейм Латвии лишил депутатской неприкосновенности Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу РФ. Он представляет оппозиционную социал-демократическую партию "Согласие", защищающую интересы русскоязычного населения республики. В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест законодателя обратилась Генеральная прокуратура. Сам политик, который в прошлом занимал пост главы МВД Латвии, заявил, что не имеет ни малейшего представления о том, что ему инкриминируется. Адамсонс является членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выдаваемого Бюро по защите конституции (контрразведка) допуска к содержащей гостайну информации.

Как сообщило LETA со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ), спецслужбы в настоящее время предпринимают "срочные процессуальные действия по начатому в среду уголовному делу по подозрению в шпионаже". СГБ подозревает Адамсонса более чем в 40 эпизодах.