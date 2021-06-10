Почти 70 человек пострадали за день протестов в Боготе

БОГОТА, 10 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 68 человек получили травмы в течение среды, когда в Боготе проходили протесты. Об этом в четверг сообщили в секретариате мэрии города.

"По итогам 43-го дня протестов 68 человек получили ранения, в том числе 36 полицейских", - говорится в заявлении, текст которого был опубликован на странице секретариата в Twitter.

Отмечается, что в акциях протеста, которые проходили в Боготе, приняли участие около 3 тыс. человек.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились. Пострадали уже более 2,3 тыс. человек, погибли не менее 50.