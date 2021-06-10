В Перу требуют арестовать кандидата в президенты Фухимори по обвинению в коррупции

ГАВАНА, 10 июня. /ТАСС/. Перуанский прокурор Хосе Доминго Перес потребовал в четверг применить превентивное заключение под стражу в отношении кандидата в президенты страны Кейко Фухимори по обвинению в отмывании денег и коррупции. Об этом сообщает местная газета El Comercio, которая ознакомилась с текстом запроса прокурора.

Перес утверждает, что Кейко Фухимори нарушала режим, наложенный судом в постановлении о ее освобождении из-под стражи в 2020 году. Ранее политик находилась в одном из мест лишения свободы - суд избрал для нее меру пресечения в виде предварительного заключения по делу об отмывании денег, которое связано с незаконными схемами бразильской строительной компании Odebrecht.

На данный момент подсчитано 99,998% голосов. За представителя леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо проголосовали 8 792 088 избирателей (50,204%). Фухимори заручилась поддержкой 8 720 633 избирателей (49,796%).

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Срок полномочий главы государства составляет пять лет.