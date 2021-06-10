Франция выступает за участие Европы в переговорах по контролю над вооружениями

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Франция не хочет возвращения к временам холодной войны и выступает за участие Европы в переговорах по контролю над вооружениями. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Париже.

"Мы, европейцы, хотим быть участниками переговоров по контролю над вооружениями, касающихся нашего собственного региона", - сказал Макрон. "Я думаю, что это важный вопрос для развития на ближайшие месяцы и годы", - заявил он.

Президент напомнил, что "США в 2019 году вышли из Договора о ликвидации средней и меньшей дальности (ДРСМД)". "Мы не можем допустить возвращения к грамматике холодной войны", - подчеркнул французский лидер.

"Европа не может быть объектом распределения влияния. Мы должны взять на себя свою ответственность", - заявил он. Макрон отметил, что "Франция, будущие ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН намерены отстаивать свои ценности, свое место в международном диалоге".