СМИ: заявление Гамачека по России не отразилось на деятельности чешской разведки в РФ

ПРАГА, 10 июня. /ТАСС/. Заявление первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека об отзыве сотрудников спецслужб республики из России не поставило под угрозу деятельность чешской разведки в РФ. Об этом заявил директор Управления по внешним связям и информации (невоенная разведка) Марек Шимандла, слова которого привело в четверг Чешское радио.

"Это высказывание никак не поставило под угрозу деятельность Управления по внешним связям и информации в России", - сказал Шимандл.

Гамачек 19 апреля по Чешскому телевидению заявил: "Мы в эти последние пару дней [перед приданием огласки инцидента во Врбетице] до ночи сидели в министерстве внутренних дел вместе с руководителями [чешских] спецслужб, и мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать Россию] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [они] спокойно исчезли, так как им, наверно, не угрожала бы только высылка [из РФ]".

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы в 2014 году на территории складского комплекса боеприпасов во Врбетице лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.