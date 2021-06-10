Прокуратура Украины сообщила о хищении штаммов опасного вируса сотрудницей научного центра

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Бывшая сотрудница украинского Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов присвоила флаконы со штаммами вируса опасной болезни с целью их дальнейшей продажи. Об этом в четверг сообщил офис генпрокурора Украины со ссылкой на данные следствия.

"Бывшая сотрудница института, будучи ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, хранящихся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины, имея доступ к ним, присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, женщина вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы.

Чтобы скрыть преступление, добавили в прокуратуре, заведующая сектором института нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, умышленно уменьшая количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новосозданного материала присваивала. "Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания", - говорится в сообщении. В офисе генпрокурора добавили, что флаконы были обнаружены при обыске у нее в холодильнике.

"Своими действиями бывшая сотрудница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов", - отметили в офисе. Ей предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса Украины "завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением", решается вопрос об избрании меры пресечения.