Макрон считает, что НАТО должна прояснить свою стратегию, касающуюся России

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс должен прояснить свою стратегию, касающуюся России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Париже.

"Я думаю, что НАТО находится в ситуации, когда необходимо основательно прояснить свою стратегию в самых разных областях. Мы должны прояснить, куда идет организация. Прежде всего - каких отношений альянс желает с Россией", - сказал он.

"Приветствую предстоящую встречу президентов России и США, - отметил французский лидер. - Я всегда был сторонником диалога". "Меня всегда удивляло, когда Францию критиковали за то, что она ведет диалог", - заметил Макрон.

Саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве.